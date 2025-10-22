«Это чудо»: актриса Ирина Горбачева приютила бездомную кошку из Могилева

Актриса Горбачева о бездомной кошке: Она спрыгнула с ветки, и вот мы уже вместе

Актриса театра и кино Ирина Горбачева стала счастливым владельцем кошки по кличке Чудо. Казалось бы, нет ничего примечательного в появлении питомца в доме знаменитости. Но в этой истории примечательные моменты есть. Например, что это вовсе не редкая представительница экзотической породы, а бродяжка, случайно нашедшая свою хозяйку в лесу в белорусском городе Могилеве.

«Я ее встретила в Могилеве, она спрыгнула с ветки, и вот мы уже вместе две недели. Уже наконец она похожа на кошку, она оклемалась, пришла в себя, и наконец-то она ведет себя как настоящая кошка, и мне это очень нравится», — рассказала Горбачева 5-tv.ru на премьере фильма «Алиса в Стране чудес».

Свою кошечку актриса назвала Чудом. Потому что она воплотила в жизнь давно загаданное желание. Горбачева задумывалась о том, чтобы завести кошку, но не хотела покупать животное или брать из приюта. Она решила, что примет питомца, только если он сам придет в ее жизнь по воле судьбы. И появилось Чудо, которому очень нужны дом и заботливые руки.

«Это чудо, что я где-то в Могилеве, в лесу… И здесь ниоткуда появляется какая-то кошка, спрыгивает и начинает мурлыкать, просто не хочет с меня слезать… И, конечно, для меня это было чудо», — призналась артистка.

