«Работа не сказочная»: Андрей Федорцов о съемках «Алисы в стране чудес»

Актер Андрей Федорцов: съемки «Алисы в стране чудес» принесли много сложностей

Заслуженный артист России Андрей Федорцов рассказал, как проходили съемки нового сказочного проекта. По его словам, на площадке актеров ждало немало сложностей, и порезы — это самое меньшее. Об этом он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Алиса в стране чудес».

«Работа была не сказочная, сразу говорю. Все жестко, все серьезно», — отметил актер.

По словам Федорцова, ему в костюме было очень жарко. Кроме того, в нем надо было еще исполнять различные танцы и трюки, среди которых — «сальто-мортале» (прыжок с переворотом через голову — Прим. Ред.).

«В костюме было очень жарко, были различные трюки, танцы, «Сальто-мортале», — поделился актер.

Артист отметил работу Анны Пересильд. По его мнению, юная красавица «удивительная и фантастическая во всех отношениях». Он добавил, что во время съемок с ней много чего происходило, поэтому ее маме — актрисе Юлии Пересильд, «боялись говорить некоторые вещи».

«Потому что у Ани были и порезы, и мы в Абхазии с ней чуть в пропасть не упали, и жесткое отравление у нее было, в общем, очень много всего было», — добавил Федорцов.

Актер уточнил, что в Абхазии снимали сцену, как Кролик (Андрей Федорцов) вместе с Алисой (Анна Пересильд) шли к его домику по тропинке по краю обрыва. И, поскольку там было очень скользко, они чуть не упали в яму.

Одним из самых «незабываемых» моментов за весь съемочный процесс было отравление команды. Федорцов рассказал, как подготовился к поездке и взял с собой два чемодана. Только не с одеждой — с таблетками.

Андрей Федорцов об отравлении на съемках в Абхазии. Тараканов Вадим /ТАСС; 5-tv.ru

«Они (коллеги — Прим. Ред.) говорят: „Зачем ты взял два чемодана? Ты ходишь в одной и той же одежде. Я говорю: ‚Потому что это таблетки для вас‘. Они посмеялись, а потом говорят: ‚Дай таблеточку"», — поделился актер.

На вопрос журналистов, чему учит эта сказка, Федорцов ответил, что она учит «быть всегда человеком», хотя, по его мнению, это сложно. И все потому что чаще всего люди предпочитают выбирать легкий путь, а не сложный.

«Это сказка учит тому, что надо всегда быть человеком, вот и все. Быть человеком — это сложно, очень сложно. Потому что многие привыкли к простым путям, а надо выбирать сложно. Все по легкому, а надо сложно. Если ты сложный путь выбираешь, у тебя остается характер, стержень у тебя внутри», — резюмировал актер.

Премьеру нового сказочного фильма решил посетить и поп-король эстрады Филипп Киркоров. Он удивил прессу, назвав образ Железного Дровосека подходящим для себя.

