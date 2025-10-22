Мошенники стали рассылать замаскированные под маркетплейсы фишинговые ссылки

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Количество сайтов-обманок за девять месяцев 2025 года выросло в полтора раза.

Как мошенники маскируют фишинг под маркетплейсы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Solar AURA: мошенники маскируют фишинг под маркетплейсы и инвестплатформы

Телефонные мошенники все чаще маскируют фишинговые ресурсы под маркетплейсы, инвестиционные платформы, формы входа на сервисы государственных ресурсов и площадки для сбора персональных данных россиян. Об этом журналистам РИА Новости рассказали специалисты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA.

По данным экспертов, фейковые ресурсы помогают аферистам добраться до счетов жертв. Согласно статистике, за девять месяцев 2025 года число фишинговых сайтов выросло в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Многие мошенники используют домены, не похожие на электронные адреса копируемых брендов, и это сигнал, даже если сам фейк-ресурс является точной копией оригинального сайта выбранной компании. Возможно, это связано с увеличением количества активных рассылок через мессенджеры, где адресная строка скрыта, и не каждый пользователь ее проверяет. Поэтому злоумышленники даже не пытаются подбирать домены с упоминаниями брендов.

Помимо прочего, аферисты теперь применяют нелегальные сервисы, генерирующие фальшивые страницы, так называемые «фишинговые комбайны». Из-за этого преступники автоматизируют работу, осложняют отслеживание фейков, при этом денег на схему тратят меньше. Они также используют многократную переадресацию пользователя на разные ссылки, чтобы притупить его внимание на пути к целевой ссылке. Цепочка формируется динамически, в нее не попадают недействующие домены, они заменяются новыми автоматически.

Мошенники изучают также поведение жертв, их реакции на полученную информацию, чтобы прямо во время взаимодействия корректировать сценарий беседы прямо во время разговора. Так они увеличивают шансы на успешный обман.

Чтобы снизить риск и не попасть в ловушку, необходимо пользоваться официальными ресурсами и перед любым действием проверять их электронные адреса и, разумеется, не раскрывать свои данные в переписке и в ходе телефонных бесед с незнакомцами.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем злоумышленники взламывают аккаунты знаменитостей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:14
Украденные из Лувра драгоценности не были застрахованы
6:00
Вертолеты Ми-28НМ разнесли спрятанный в лесах опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака
5:45
«Ну, Милявская дура»: певица стала жертвой телефонных мошенников
5:31
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений
5:08
Мошенники стали рассылать замаскированные под маркетплейсы фишинговые ссылки

Сейчас читают

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»
В России впервые выписан штраф за рекламу в Instagram*
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео