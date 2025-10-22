Продажу алкоголя и табака ограничат на Алтае

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Новые меры вступят в силу с 1 марта 2026 года.

В какое время можно будет купить алкоголь на Алтае

Фото: www.globallookpress.com/Winfried Rothermel via www.imago

В Республике Алтай с 1 марта 2026 года вступят в силу дополнительные меры по ограничению продажи алкоголя и табака. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в официальном Telegram-канале.

«Наведением порядка с продажей алкоголя и табака займемся уже сейчас. Особенно в части работы „наливаек“ в жилом секторе, которые не приносят ничего кроме роста правонарушений и „головной боли“ нашим жителям», — отметил Турчак.

В будние дни продажа спиртных напитков будет разрешена с 11:00 до 19:00, в пятницу — с 11:00 до 16:00, в субботу — с 11:00 до 14:00. Кроме того, по воскресеньям и в праздничные дни торговля алкоголем будет полностью запрещена в магазинах, находящихся в жилых домах, а также рядом с детскими садами и школами.

Каждый район будет сам определять допустимое расстояние от объекта социальной инфраструктуры до торговой точки. Также продавцам будет запрещено открыто выкладывать алкоголь и табак в прикассовой зоне.

Упомянутые меры не коснутся отелей, турбаз и других аккредитованных средств размещения, имеющих лицензии на торговлю алкоголем.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне в сентябре 2025 года сократили потребление алкоголя до 7,84 литра в год на душу населения — показатель достиг минимума с 1999 года.

