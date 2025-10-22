Задержанные летом диверсанты причастны к обрушению моста на поезд под Брянском

Задержанная в августе диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была причастна к подрыву обрушившегося автомобильного моста на пассажирский поезд. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что диверсанты были задержаны сотрудниками Росгвардии при участии ФСБ.

«Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили, двоих взяли в плен. То есть это говорит о том, что все работают как единое целое. Это было именно тогда, когда взорвали они мост. После этого их взяли. Мост, который обрушился на поезд Москва — Климов», — уточнил Богомаз.

В ночь с 31 мая на 1 июня 2025 года произошел теракт, в результате которого автомобильный мост в Брянской области недалеко от поселка Выгоничи обрушился на движущийся под ним пассажирский поезд. Погибли семь человек и более ста пострадали.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. А президент РФ Владимир Путин назвал эту трагедию целенаправленным ударом по гражданским лицам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве предотвратили теракт украинских спецслужб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.