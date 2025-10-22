Задержанные летом диверсанты причастны к обрушению моста на поезд под Брянском

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 13 0

Операция по поимке преступников была проведена Росгвардией совместно с ФСБ.

Задержаны диверсанты обрушившие мост на поезд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тиммашев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Задержанная в августе диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была причастна к подрыву обрушившегося автомобильного моста на пассажирский поезд. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что диверсанты были задержаны сотрудниками Росгвардии при участии ФСБ.

«Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили, двоих взяли в плен. То есть это говорит о том, что все работают как единое целое. Это было именно тогда, когда взорвали они мост. После этого их взяли. Мост, который обрушился на поезд Москва — Климов», — уточнил Богомаз.

В ночь с 31 мая на 1 июня 2025 года произошел теракт, в результате которого автомобильный мост в Брянской области недалеко от поселка Выгоничи обрушился на движущийся под ним пассажирский поезд. Погибли семь человек и более ста пострадали.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. А президент РФ Владимир Путин назвал эту трагедию целенаправленным ударом по гражданским лицам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве предотвратили теракт украинских спецслужб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
«Это было очень легко»: Ирина Горбачева о съемках «Алисы в Стране чудес»
7:56
Женщина на скутере подожгла два магазина в Забайкальском крае
7:54
Задержанные летом диверсанты причастны к обрушению моста на поезд под Брянском
7:43
В Петербурге возбудили дело после прорыва коллектора на севере города
7:40
Немоляева вышла из тени: чем занималась звезда «Интердевочки» все это время
7:30
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»
В России впервые выписан штраф за рекламу в Instagram*
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео