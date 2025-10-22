Курбан Омаров лег под нож хирурга по настоянию молодой жены

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Супруга предпринимателя устала от того, что каждый их отдых заканчивался проблемами.

Какая операция была у Курбана Омарова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной — бизнесмена Курбана Омарова — прооперировали. Об этом сообщило издание 7Дней.ru со ссылкой на нынешнюю супругу предпринимателя Валерию.

Избранница бизнесмена на своей странице в социальной сети пояснила, почему Омаровы не радовали подписчиков контентом несколько дней. Оказалось, что Курбана прооперировали. Причем на хирургическом вмешательстве настояла именно Валерия, так как устала возить мужа по госпиталям и клиникам после каждого отдыха у водоема.

«Мой муж, когда ныряет, у него начинает болеть ухо, а иностранные специалисты и даже многие специалисты в Москве просто назначали ему капли. <...> Человек то с берушами плавает, то вообще просто не плавает, потому что у него начинает болеть ухо», — пояснила жена предпринимателя.

Оказалось, что это давняя проблема, и Омаров на протяжении как минимум трех лет испытывал подобные неудобства. Все из-за перфорации левой барабанной перепонки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что многомиллионный аккаунт Ксении Бородиной взломали мошенники.

Курбан Омаров лег под нож хирурга по настоянию молодой жены
