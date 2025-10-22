Крупный пожар на складе потушен спустя сутки в Астраханской области

Пожар на складе в Астраханской области, площадь которого достигла 12 тысяч квадратных метров, ликвидирован. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар ликвидирован», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит ТАСС.

Возгорание на складе в поселке Трусово произошло 21 октября. Внутри помещения, по предварительным данным, хранились пластиковые трубы. К тушению были привлечены около 80 человек и 28 единиц техники. Также на место происшествия прибыл пожарный поезд. О пострадавших информации не поступало.

Сотрудники МЧС оперативно локализовали пожар, предотвратив распространение возгорания на соседние объекты. Данные меры позволили избежать человеческих жертв и минимизировать материальный ущерб.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сочинском поселке Дагомыс загорелись три частных дома и один автомобиль. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Сообщалось, что к тушению привлекли 69 человек и 21 единицу техники, пожар был локализован.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.