Житель ХМАО незаконно получал северную пенсию более 10 лет

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

За это время мужчине было выдано около миллиона рублей.

Можно ли получать северную пенсию, а жить в другом регионе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В отношении на 44-летнего мужчины следователи Пыть-Яха по материалам РУ ФСБ по Тюменской области возбудили уголовное дело. Его подозревают в незаконном получении северной пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в беседе с URA.RU.

«Подозреваемый предоставил в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Пыть-Яхе заведомо ложные сведения, на основании которых оформил социальную пенсию с учетом районного коэффициента, применяемого в ХМАО. При этом, несмотря на регистрацию в Пыть-Яхе, фактически он более 10 лет проживал в другом регионе», — сообщили в пресс-службе следственного комитета.

По данным следствия, за этот период мужчина незаконно получил более 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат» Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в итальянской Виченце 70-летнего пенсионера обвинили в мошенничестве. Он более полувека выдавал себя за полностью слепого и получал выплаты по инвалидности.

После несчастного случая на работе 53 года назад мужчина получил статус слепого и регулярно получал пособия. Долгие годы никто не проверял его состояние, пока финансовая полиция не начала наблюдение. В течение двух месяцев офицеры фиксировали, что пенсионер самостоятельно передвигается по городу, делает покупки и работает в саду с опасными инструментами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:59
«Он был очень напуган»: медсестра увидела смерть у кровати пациента
10:51
«Это все из-за меня»: супруги закопали сына с особенностями развития во дворе
10:49
Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла встретиться с таежными староверами
10:49
Уже не спрятать: солист «Иванушек» Кирилл Туриченко скоро станет отцом
10:44
Курбан Омаров лег под нож хирурга по настоянию молодой жены
10:39
«Грызть можно бесконечно!» — Аврора Киба сравнила мужа с костью

Сейчас читают

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео