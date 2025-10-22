Полицейские сняли НЛО над атомной станцией в США

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

В Миннеаполисе правоохранители зафиксировали в небе загадочный сферический объект с шестью светящимися кольцами.

Видео доказательство существования НЛО

Фото: 5-tv.ru

Три офицера полиции Миннеаполиса сообщили о наблюдении неопознанного летающего объекта, зависшего в небе над городом. По словам очевидцев, НЛО представлял собой сферу с шестью кольцами, которые переливались разными цветами. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на материал Daily Mail.

В публикации отмечается, что офицеры описали объект как находившийся на высоте около 10 тысяч футов (примерно три километра). Он, по их словам, двигался то крайне медленно, то с гиперзвуковой скоростью и при этом создавал подъемную силу без какого-либо шума.

Кроме того, загадочный объект находился преимущественно над атомной электростанцией Prairie Island и, по данным полиции, едва не столкнулся с гражданским вертолетом, пролетавшим неподалеку. Этот факт усилил интерес к инциденту и вызвал дискуссию среди специалистов.

Некоторые эксперты, однако, склонны считать, что полицейские наблюдали не НЛО, а Международную космическую станцию. Советник аналитического центра Enigma Labs Алехандро Рохас заявил, что «МКС летала над этим районом в течение последних нескольких дней и была очень яркой». Он добавил, что объект, вероятно, не имел цветных колец, а эффект разноцветного свечения мог быть вызван атмосферным искажением.

По мнению Рохаса, наблюдаемое явление можно объяснить сцинтилляцией — эффектом, при котором удаленные источники света кажутся мерцающими из-за плотности атмосферы. Именно поэтому звезды на небе иногда выглядят многоцветными, подчеркнул эксперт.

