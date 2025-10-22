«Что такое любовь»: Прилучный закружил жену в танце под турецким солнцем

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Актриса поделилась в личном блоге трогательными кадрами.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Екатерина Чеснокова; Instagram*/zepyur_brutyan; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прилучный и Брутян проводят время вместе под турецким солнцем

Актер Павел Прилучный, занятый на съемках в Турции, проводит свободное время с семьей. К нему прилетели супруга Зепюр Брутян и их двухлетний сын Микаэль. В личном блоге актриса показала, как они проводят свободное время.

Зепюр поделилась в соцсетях видео, которое тронуло поклонников. На кадрах актриса появилась в струящемся изумрудном сарафане, без макияжа, с естественной улыбкой. Павел подошел к ней, подхватил на руки и закружил в танце.

«Украл меня и мое сердце», — написала Брутян под видео.

В другом фрагменте ролика пара сидит на садовых качелях: Зепюр уютно устроилась на коленях мужа, а Прилучный нежно гладит ее по голове.

«Когда наш сын спросит, что такое любовь», — добавила актриса, намекнув, что их отношения — лучший пример этого чувства.

Семья Прилучного уже не впервые проводит время вместе на зарубежных площадках. Поклонники отметили, что артист выглядит по-настоящему счастливым, а его брак с Зепюр стал одним из самых гармоничных в отечественном шоу-бизнесе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:35
Самолет вернулся в аэропорт из-за запаха испорченной еды одного из пассажиров
12:28
Женщина умерла из-за неудачной липосакции живота в Турции
12:26
Полицейские сняли НЛО над атомной станцией в США
12:22
«Что такое любовь»: Прилучный закружил жену в танце под турецким солнцем
12:22
Стилиста блогера Лерчек заключили под стражу
12:13
Формула успеха: сколько должен длиться перерыв для продуктивной работы

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео