Женщина умерла из-за неудачной липосакции живота в Турции

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

У нее остались две дочери.

Опасна ли липосакция живота

Фото: 5-tv.ru

В Турции 50-летняя бизнесвумен умерла через 20 дней после операции по липосакции. Об этом сообщает Mirror.

По данным родственников, примерно через 36 часов после процедуры у женщины начались сильные боли в животе. Оказалось, что во время операции произошло прободение кишечника — образование отверстия в стенке части ЖКТ. Это в свою очередь вызвало инфекцию.

Семья узнала о поездке женщины и ее операции только после того, как она попала в реанимацию. Некоторые родственники прилетели в Турцию, чтобы быть рядом с ней. К моменту смерти женщина несколько дней находилась в коме. После доставки тела на ее Родину, в Италию, планируется проведение вскрытия.

Погибшая была родом из Рима. После многих лет работы финансовым консультантом она открыла собственное агентство недвижимости. У нее остались муж и две дочери.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американка решила сделать себе подарок ко дню рождения — операцию по увеличению груди стоимостью 14,5 тысячи долларов. Женщина доверилась врачу и согласилась установить более крупные имплантаты, чем планировала изначально. Однако она едва не погибла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака


