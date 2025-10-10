Грудь начала гнить: женщина едва не умерла из-за неудачной пластики

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Врачи посоветовали пациентке заклеить пластырем шов, который разошелся.

Опасна ли пластика груди

Фото: 5-tv.ru

Sun: американка едва не умерла из-за неудачной пластики груди

Жительница американского города Нэшвилл, 40-летняя Ло Уотсон, решила сделать себе подарок ко дню рождения — операцию по увеличению груди. Но вместо желаемого результата женщина едва не погибла: через три недели после хирургического вмешательства у нее разошелся шов и начала вытекать жидкость из имплантатов. Об этом сообщает издание The Sun.

Операция обошлась в 14,5 тысячи долларов (около 1,2 миллиона рублей). По словам Ло, она доверилась врачу и согласилась установить более крупные имплантаты, чем планировала изначально. Спустя несколько недель после операции под ее левой грудью разошелся шов, и имплантат оказался частично снаружи.

Женщина отметила, что у нее была «зияющая дыра», а врачи посоветовали ей заклеить ее пластырем, чтобы стянуть кожу.

«Это было похоже на большую открытую рану. Жидкость хлюпала под кожей. Я чувствовала, как она двигается, когда я меняю положение», — рассказала Ло.

Только когда женщина почувствовала, что в груди «плещется жидкость», она обратилась к другому врачу. Медики настояли на немедленном удалении имплантатов, чтобы избежать инфекции. На данный момент Ло проходит восстановление дома.

«Если бы я не пошла к другому врачу, я бы до сих пор сидела с гниющей грудью и полностью обнаженным имплантатом. Подарок на день рождения чуть не стоил мне жизни», — поделилась она.

