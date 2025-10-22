Обороспособность, безопасность и высокие социальные стандарты остаются приоритетами бюджета РФ на 2026–2028 годы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Проект был принят Госдумой в первом чтении.

Проект госбюджета на 2026–2028 годы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2026–2028 годы

Государственная дума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Отмечается, что при подготовке проекта думский комитет по бюджету и правительство стремились сделать его максимально ориентированным на выполнение ключевых задач государства. Документ направлен на сохранение высоких социальных стандартов и обеспечение граждан необходимыми выплатами. Среди приоритетов бюджета также остаются обороноспособность и безопасность страны.

Известно, что ряд общественных организаций и деловых объединений выступили с предложениями по корректировке отдельных инициатив, внесенных в составе проекта. Их можно будет учесть в дальнейшей работе над бюджетом после согласования с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о готовности ведомства к дальнейшей совместной работе над документом ко второму чтению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:16
Швеция направит до 150 истребителей Gripen E Украине
17:12
Паразит от собаки уничтожил кости изнутри: женщине вставили титановый позвоночник
17:11
Воры обчистили музей Дени Дидро во Франции
17:08
Умер автор легендарного хита Never My Love Дик Аддриси
17:04
Извините, мы банкроты: в Перми косметологическая клиника обманула почти 100 клиенток
17:02
Водительские права в РФ будут аннулировать при выявлении опасных заболеваний

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Муж актрисы Дружининой Анатолий Мукасей находится в реанимации
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео