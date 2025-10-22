Лепс стал соучредителем ресторанного бизнеса с убытком в 40 млн рублей

Народный артист России Григорий Лепс стал соучредителем компании, работающей в сфере ресторанного бизнеса. Она завершила год с убытком в 40 миллионов рублей, уточняет портал «Страсти».

По данным журналистов, в октябре артист вошел в число соучредителей ООО «ЛОФТ ГРУПП». Компания занимается доставкой продуктов и развитием ресторанных проектов. Согласно открытым данным, за 2024 год организация заработала около 1,9 миллиона рублей, однако чистая прибыль оказалась отрицательной и достигла минус 40 миллионов.

Издание отмечает, что Лепс активно развивает предпринимательскую деятельность и является соучредителем еще восьми компаний. Среди них — магазины, специализирующиеся на продаже очков и ювелирных изделий.

Ранее Лепс выступил во Владивостоке и возмутил публику своим поведением. При этом концертная площадка «Фетисов Арена» заявила, что не получила ни одной официальной жалобы и не зафиксировала запросов на возврат билетов.

