Умер автор легендарного хита Never My Love Дик Аддриси

Американский музыкант и автор песен Ричард (Дик) Аддриси умер в своем доме в Майами на 85-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя семьи артиста.

Широкую известность Аддриси получил вместе со своим братом Дональдом — дуэт The Addrisi Brothers написал множество композиций, но настоящую славу им принесла песня Never My Love, ставшая одним из символов поп-музыки 1960-х годов.

Хит, исполненный в 1967 году, занял лидирующие позиции в американских чартах и позже был признан одной из самых часто звучащих песен XX века на радио и телевидении США.

Творчество братьев вдохновило целое поколение исполнителей — композицию Never My Love впоследствии перепевали десятки артистов в самых разных жанрах, от соула до инди-рока.

Ранее в Германии скончался известный поэт-песенник и музыкальный продюсер Бернд Майнунгер. Его имя тесно связано с легендарным хитом Dschinghis Khan. Именно эта песня принесла одноименной группе международную популярность и стала визитной карточкой целой эпохи.

Как уточняет портал IMDb, причиной смерти Майнунгера стала полиорганная недостаточность.

