В США женщина разбогатела на 100 тысяч долларов после совета ChatGPT

Дарья Орлова
Искусственный интеллект помог 45-летней жительнице Мичигана выиграть крупную сумму в лотерею.

Как разбогатеть с помощью нейросети

Фото: 5-tv.ru

Жительница США выиграла в лотерею 8 млн рублей после совета ChatGPT

В США женщина выиграла 100 тысяч долларов (примерно восемь миллионов рублей. — Прим. ред.) в лотерею, следуя подсказке искусственного интеллекта. Об этом сообщает People.

По словам женщины, она обычно не участвует в розыгрышах, если приз невелик. Однако на этот раз ее привлек лотерейный джекпот размером около миллиарда долларов. Чтобы выбрать подходящий билет, Карви обратилась за помощью к ChatGPT. Результат оказался впечатляющим — именно этот совет принес ей выигрыш.

Американка призналась, что часть средств направит на погашение ипотеки, а оставшуюся сумму вместе с мужем планирует сохранить «на черный день».

Ранее New York Post описывал идентичный случай. Американка сорвала джекпот в размере 150 тысяч долларов, что составляет примерно 12,5 миллиона рублей. Выиграть ей тоже помог искусственный интеллект. Победу женщина назвала «благословением» и пообещала направить все полученные средства на помощь трем благотворительным организациям.

