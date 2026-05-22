Одержимый идеей вечной жизни миллионер из США начал эксперименты над своей девушкой

Миллионер Джонсон начал ставить эксперименты по омоложению своей возлюбленной

В США бизнесмен Брайан Джонсон, известный своей одержимостью идеей вечной молодости, приступил к реализации масштабного проекта по омоложению своей партнерши Кейт Толо. Об этом сообщило издание Daily Star.

Инвестор публично объявил, что его спутница стала полноценной участницей медицинских изысканий, целью которых является детальное изучение женского организма. По планам Джонсона, Толо должна стать «самой изученной женщиной в истории».

На реализацию этой программы бизнесмен намерен выделять около двух миллионов долларов ежегодно, что по текущему курсу составляет примерно 141,9 миллиона рублей.

В рамках эксперимента команда медиков будет осуществлять круглосуточный мониторинг состояния здоровья Толо, анализируя сотни различных биологических показателей.

Главная задача заключается в том, чтобы выявить и оптимизировать каждый биомаркер ее организма. Исследователи сфокусируются на вопросах репродуктивного здоровья, методах борьбы с предменструальным синдромом и способах раннего обнаружения признаков менопаузы.

Кроме того, Джонсон планирует изучить влияние интенсивных интеллектуальных нагрузок на эмоциональное состояние и сравнить стрессоустойчивость мужчин и женщин. Предприниматель подчеркнул, что все полученные результаты будут находиться в открытом доступе, чтобы стать подспорьем для женщин по всему миру.

Процесс сбора данных у Кейт Толо потребует значительного времени. По словам Джонсона, для получения базовой информации о физиологии женщины необходимо около трех месяцев наблюдений, тогда как аналогичный объем данных о мужчине можно собрать всего за две недели.

Ранее биохакер уже вызывал волну обсуждений в социальных сетях своими неоднозначными высказываниями о физическом состоянии возлюбленной.

В частности, он заявлял, что по критериям здоровья и биологическим показателям она входит в один процент лучших женщин мира, что вызвало критику со стороны общественности. Сам Джонсон продолжает тратить огромные средства на поддержание собственного тела в состоянии, максимально приближенном к юношескому.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.