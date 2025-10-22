Лидер украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка призвал к военному перевороту на Украине. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

По словам артиста, политическая система страны зашла в тупик, а у власти находятся популисты, которые не выполняют собственные обещания. Скрипка выразил мнение, что руководство государством следует доверить представителям военных структур.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в суде Лондона рассматриваются материалы, касающиеся действий режима президента Украины Владимира Зеленского.

Бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования, представил в суде доказательства, которые, по его словам, подтверждают нарушения со стороны киевского руководства.

Ранее Дмитрук утверждал, что режим Владимира Зеленского причастен к покушению на бывшего президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании, а также к убийству американского активиста Чарли Кирка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.