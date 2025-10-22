Швеция направит до 150 истребителей Gripen E Украине

Мария Гоманюк
Соглашение рассчитано на период от десяти до 15 лет.

Сколько истребителей Швеция поставит Украине

Фото: www.globallookpress.com/Leonid Faerberg

Швеция отправит Украине от 100 до 150 истребителей Gripen E. Об этом сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

По его словам, существующая декларация о намерениях показывает новое видение ситуации.

«Сегодняшняя декларация о намерениях... не предполагает каких-либо новых пожертвований. Речь идет о долгосрочном сотрудничестве в области противовоздушной обороны и возможностях заключения очень крупного оборонно-промышленного соглашения», — пояснил Кристерссон.

Как отметил премьер, соглашение рассчитано на период от десяти до 15 лет и подразумевает создание современных ВВС Украины. Он добавил, что украинская армия окажется частью международного сообщества, которое использует систему Gripen, что укрепит ее потенциал в воздухе.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин высказался об отношениях России с Финляндией и Швецией.

