«ЕС — в заднице»: Фицо о трудностях западных стран на фоне роста цен на газ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Страны Евросоюза тратят силы на советы другим вместо решения собственных.

Какие трудности у Запада на фоне роста цен на газ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Премьер Словакии Фицо: ЕС переживает большие проблемы в политике и экономике

Европейский союз (ЕС) оказался в крайне невыгодном положении в связи с растущими ценами на энергоресурсы и проблемами в автомобильной отрасли. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в преддверии Европейского Совета.

«Европейский союз — в заднице», — лаконично отметил он.

Как заметил политик, Европа переживает и проблемы в политике, но по-прежнему тратит силы, раздавая советы другим странам, вместо того чтобы решать личные вопросы.

«Огромные внутренние политические проблемы у нас, экономические проблемы, но мы „мудрые“: советуем всем, что делать и как делать. Речь идет о спасении ЕС. И мы просто хотим быть его частью», — добавил премьер.

Ранее 5-tv.ru писал, что отказ от российского сырья вызвал в Европе спад производства и рост цен. Вопреки санкциям, Россия стабильно остается в мировых лидерах по поставкам газа, по экспорту мирного атома. Даже Европа, несмотря на агрессивные высказывания против Москвы, сохраняет зависимость от нашего топлива. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

