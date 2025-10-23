В Германии полиция по ошибке открыла огонь по военным во время учений

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 32 0

Местные жители жаловались на вооруженных людей в масках.

В Германии полиция по ошибке открыла огонь по военнослужащим

Фото: © РИА Новости/Нэнси Сисель

В Германии полицейские по ошибке открыли огонь по военным. Об этом сообщило издание Bild.

По данным издания, военная полиция бундесвера проводила плановые учения, когда жители близлежащего района обратились в экстренные службы, сообщив о вооруженных людях в масках. После этого полиция объявила тревогу и направила на место оперативную группу.

«Когда прибывшие полицейские появились на месте, военные, по-видимому, решили, что это часть учений, и открыли по ним огонь учебными патронами. Полиция, приняв ситуацию за реальную угрозу, ответила боевыми и ранила одного солдата бундесвера», — отмечает Bild.

