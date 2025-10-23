Вlооmbеrg: Китай остановит европейский автопром через две недели

Вlооmbеrg: Китай из-за Трампа остановит европейский автопром через две недели

Из-за развязанной Дональдом Трампом торговой войны по всему миру немецкий автогигант Volkswagen приостанавливает выпуск самых популярных моделей. Tiguan и Golf, которые били рекорды продаж, не могут производить из-за прекращения поставок китайской микроэлектроники.

На такую меру Пекин пошел в борьбе с американскими пошлинами. Причем, проблемы Volkswagen — далеко не единичный случай. Уже совсем скоро остановка конвееров грозит автоконцернам по всей Европе.

«Европейский автопром готовится к перебоям в производстве в ближайшие дни из-за введенных Китаем экспортных ограничений на полупроводники, производимые компанией Nexperia. Нехватка микросхем, вероятно, ударит по ключевым поставщикам в течение недели», — говорится в публикации.

Китай десятилетиями был ключевым партнером Евросоюза. Компании из КНР поставляли более трети объема всех полупроводников. Учитывая, что подобные чипы — это важнейший элемент современной аппаратуры, проблемы европейских производителей могут радикально изменить мировой авторынок.

