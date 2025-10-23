Вlооmbеrg: Китай остановит европейский автопром через две недели

Эфирная новость 32 0

Введенные Пекином экспортные пошлины затронут более трети поставок полупроводников европейским концернам.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Moritz Frankenberg; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вlооmbеrg: Китай из-за Трампа остановит европейский автопром через две недели

Из-за развязанной Дональдом Трампом торговой войны по всему миру немецкий автогигант Volkswagen приостанавливает выпуск самых популярных моделей. Tiguan и Golf, которые били рекорды продаж, не могут производить из-за прекращения поставок китайской микроэлектроники.

На такую меру Пекин пошел в борьбе с американскими пошлинами. Причем, проблемы Volkswagen — далеко не единичный случай. Уже совсем скоро остановка конвееров грозит автоконцернам по всей Европе.

«Европейский автопром готовится к перебоям в производстве в ближайшие дни из-за введенных Китаем экспортных ограничений на полупроводники, производимые компанией Nexperia. Нехватка микросхем, вероятно, ударит по ключевым поставщикам в течение недели», — говорится в публикации.

Китай десятилетиями был ключевым партнером Евросоюза. Компании из КНР поставляли более трети объема всех полупроводников. Учитывая, что подобные чипы — это важнейший элемент современной аппаратуры, проблемы европейских производителей могут радикально изменить мировой авторынок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:15
«Пускай делают»: Стас Михайлов высказался о продавцах ростовых кукол с его лицом
7:11
Верховный суд разрешил штрафовать водителей за одно нарушение несколько раз
7:00
«Мы живем в сложном мире»: Вадим Самойлов о причинах распада «Агаты Кристи»
6:45
Ольга Бузова честно рассказала, от чего страдали все ее мужчины
6:35
«Когда наконец изобретут экзоскелет»: фигуристке Медведевой предстоит операция
6:30
«Я так кайфую»: Стас Михайлов высказался о любви зумеров к Кадышевой и Булановой

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов готовится к службе в зоне СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео