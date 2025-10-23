Когда рушатся мосты, остается вера: фильм «Паромщик» выйдет в прокат 30 октября

Истории жителей освобожденных сел и деревень в приграничных регионах легли в основу новой пронзительной работы режиссера Федора Попова — «Паромщик». До одной из главных кинопремьер этой осени остается всего неделя.

Картина перенесет зрителей в начало 1990-х, когда из-за развала Советского Союза родные люди, друзья и соседи оказались разделены новыми границами.

Премьерный показ состоялся в столице. С актерами, которые сыграли главные роли, пообщался наш кинокритик Николай Никулин.

Для этого фильма была организована специальная экспедиция в Запорожскую область. На основе рассказов местных жителей возникла идея снять фильм про паромщика, объединившего два берега. История очень символическая.

«Да, действительно, после развала Союза был сломан, разрушен мост, который соединял два берега. Наш паромщик, у которого принцип жизни — быть верным себе, верным своим людям, верным своим жителям и верным просто цели, ради которой он живет», — объяснил режиссер Федор Попов.

Главный герой Константиныч еще и мечтатель, он хочет построить машину времени, чтобы придать сегодняшнему дню исторического смысла. Артем Алексеев, исполнивший роль, появился на красной ковровой дорожке в компании звездных коллег по цеху, Дианы Деевой, Натальи Бергер, Светланы Пермяковой и Натальи Поповой.

«Это фильм про жизнь обычных людей на приграничных территориях и то, через что этим людям приходится проходить», — рассказала ведущая, актриса Наталья Попова.

Герои фильма — простые и понятные зрителю обычные люди со своими проблемами, многие из которых случайно оказываются в драматических обстоятельствах. Роль Светланы Пермяковой, к примеру, в сценарии была обозначена просто как «соседка с коровой».

«Фильм с реальными действующими героями, с реальной коровой, с реальными кошками и собаками», — добавила актриса Светлана Пермякова.

Важная героиня фильма — иностранная журналистка Бэтти, оставшаяся в селе по долгу службы.

«Ей нужно снять репортаж о сельской жизни и о жителях села, ей поначалу немного страшно, но потом она открывает для себя свойство, силу и широту русской души», — отметила актриса Наталья Бергер.

Съемки проходили под Таганрогом, и местные жители тоже смогли стать актерами — их участие в съемках добавило картине колорита и атмосферности.

«У нас крутой сценарий, у нас классные сцены, смешные, комедийные, трагичные», — объяснил актер Артем Алексеев.

Фильм «Паромщик» — это важное высказывание режиссера Федора Попова, искреннее и эмоциональное, что, безусловно, дает почву для зрительских размышлений. Вот первые реакции из зала:

«Понравился сюжет, понравились актеры. Все такие искренние, доброжелательные. Положительный фильм, зарядил приятными эмоциями», — призналась зрительница Таисия.

«Артем Алексеев отыграл просто замечательно», — добавила зрительница Полина.

«Не могу забыть корову. Это, наверное, самый необычный актер. И вообще животные в кадре очень классно смотрятся», — заявила зрительница Валерия.

В этой картине есть место и драме, и мелодраме, и комедии, поэтому интересно будет самому разному зрителю.

