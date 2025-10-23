Муниципальный режим ЧС введен в районе Копейска после взрыва на предприятии

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 12 0

В Челябинской области 24 октября объявили днем траура.

Режим ЧС в Копейске

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Копейском городском округе Челябинской области введен режим муниципального ЧС после инцидента на одном из местных предприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу еще раз подчеркнуть — об атаке БПЛА речь не идет», — говорится в сообщении главы области.

Он также уточнил, что пожар на месте происшествия ликвидирован. Сейчас территория предприятия обследуется. А для разбора завалов была подключена группировка Уральского учебного спасательного центра.

Текслер добавил, что количество погибших увеличилось до десяти человек. В медицинские учреждения были доставлены пятеро пострадавших. Их состояние остается стабильно тяжелым.

Губернатор принес соболезнования семьям погибшим и подчеркнул, что им будет оказана вся необходимая поддержка, в том числе и моральная. Для этого была организована работа психологической службы МЧС России.

Кроме того, 24 октября был объявлен днем траура в Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ставрополе произошел взрыв на автобусной остановке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:22
Муниципальный режим ЧС введен в районе Копейска после взрыва на предприятии
10:12
Вернут свободу движения: лучшие упражнения от боли в спине и для красивой осанки
10:10
Принц Уильям согласился на встречу с Гарри на конкретных условиях
10:08
В Воронежской области восемь домов повреждены из-за атак ВСУ
10:06
Французскую армию призвали готовиться к крупному конфликту через 3-4 года
10:01
В Новосибирске обрушился потолок в детской больнице

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео