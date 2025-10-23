В Карелии ФСБ задержала собиравшего сведения о дислокации ВС РФ диверсанта

Мужчина провел также разведку железнодорожного моста для совершения теракта.
Сотрудники Федеральной службы безопасности в Карелии задержали гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке диверсии на железнодорожном мосту. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По информации ведомства, мужчина 1980 года рождения вышел на контакт с украинским куратором через мессенджер Telegram. По его указаниям он собирал сведения о дислокации российских военных и провел разведку железнодорожного моста, на котором планировал совершить теракт.
Задержанный дал признательные показания, подтвердив, что действовал по заданию украинских спецслужб. Против него возбуждено уголовное дело по статье о содействии диверсионной деятельности. Мужчина находится под стражей.
ФСБ отметила, что украинские спецслужбы продолжают активно искать потенциальных исполнителей диверсий и терактов в социальных сетях и мессенджерах. Ведомство призвало граждан к бдительности и предупредило о рисках вовлечения в противоправные действия.
«Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети Интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность», — подчеркнули в ФСБ.
