В Петербурге во время заплыва умер морж

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Спортсмен потерял сознание, помочь ему не удалось.

В Петербурге во время заплыва в центре умер морж

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

В Санкт-Петербурге участник клуба «Невские моржи» умер во время заплыва в Петроградском районе города. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации издания, инцидент произошел в центре города, где мужчина вместе с еще одним любителем зимнего плавания вышел на водную тренировку.

Температура воды в Неве в тот момент составляла около шести градусов. Почти сразу после захода в воду мужчина потерял сознание.

«Пострадавшего вытащили из воды, после чего ему начали делать искусственное дыхание», — рассказал источник.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось. По предварительной информации, причиной трагедии стала остановка сердца.

Известно, что погибший занимался закаливанием в рамках клуба «Невские моржи», однако этот заплыв он проводил по собственной инициативе.

Ранее в Калининском районе Новосибирска мужчина, увлекающийся зимним плаванием, вытащил из ледяной воды прохожего, который провалился под лед на озере Спартак. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказал очевидец, в момент происшествия он находился на работе и собирался пообедать, когда услышал крики о помощи.

«Мигом оделся, по пути захватил шестиметровую доску. На озере в 50 метрах от берега тонул человек, ему уже кинул веревку какой-то прохожий», — поделился спасатель.

Мужчина бросился в холодную воду, подплыл к утопающему и помог выбраться из-подо льда. Совместными усилиями с другим свидетелем происшествия они вытащили пострадавшего на берег. Благодаря их быстроте и решительности удалось избежать трагедии.

