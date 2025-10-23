«Русская земля родит еще Кулибиных»: Пермякова верит в создание машины времени

Актриса считает, что в России еще родится умелец, способный создать такое устройство.

Российская актриса Светлана Пермякова на светской премьере фильма «Паромщик» заявила 5-tv.ru, что верит в создание машины времени в будущем.

Звезда «Интернов» выразила уверенность, что в России когда-нибудь родится мастер, способный создать такое устройство. Вопрос корреспондента был связан с сюжетом фильма — главный герой мечтает создать средство для путешествия в прошлое.

«Какой-нибудь Кузьмич такой будет, все-таки русская земля родит еще Кулибиных (Иван Кулибин — знаменитый российский изобретатель. — Прим. ред.) <…>. Возможно, еще даже на нашем веку полетаем на машине времени в прошлое или в будущее», — пошутила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что фильм «Паромщик» выйдет в прокат 30 октября. В основе сюжета — истории жителей освобожденных сел и деревень в приграничных регионах. Философская идея — соединение двух когда-то разъединенных берегов. В ходе съемок картины была организована специальная экспедиция в Запорожскую область.

