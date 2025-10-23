Друзья и коллеги простились с убитым оператором Сергеем Политиком в Москве

В Москве состоялась церемония прощания с известным кинооператором Сергеем Политиком, который был убит несколько дней назад недалеко от своего дома. Об этом сообщает StarHit.ru.

Прощание прошло в патологоанатомическом отделении Первого МГМУ им. Сеченова. На траурную церемонию также пришли режиссер Марк Горобец, актеры Марина Денисова и Прохор Дубравин. Все присутствующие принесли полевые цветы в память о Сергее.

Брат погибшего, Владимир Политик, накануне обратился к тем, кто собирался прийти попрощаться, с просьбой не задерживаться у гроба, чтобы все желающие успели проводить Сергея в последний путь.

У Сергея Политика остались супруга Елена и дочь Александра. Также у него есть старший сын, который в соцсетях выразил сожаление, что не успел провести с отцом больше времени и попросил у него прощения за то, что не смог быть рядом.

Трагическая гибель оператора, работавшего над проектами «Закрытая школа» и другими известными сериалами, стала тяжелым ударом для всей киноиндустрии. Коллеги отмечают, что Политик был талантливым профессионалом и добрым человеком, чью потерю невозможно восполнить.

