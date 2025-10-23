Компания Apple запрещала сотруднику по имени Сэм Сунг представляться

Он уверен, что начальники не хотели делать рекламу компании-конкуренту.

Американская компания Apple вынудила Самсунг уйти из торговли. И речь не о борьбе двух техногигантов, а всего лишь о работнике с таким же именем.

36-летний консультант с именем Сэм и фамилией Сунг несколько лет работал в розничном магазине Apple. До тех пор, пока один из посетителей не сфотографировал его бейдж. Сунг моментально стал популярным в интернете, люди толпами ходили к нему, чтобы познакомиться лично.

Увидев такой ажиотаж, начальники запретили ему использовать собственное имя, посчитав это рекламой. Поэтому консультанту пришлось сменить фамилию, а потом и вовсе уволиться. Все произошло несколько лет назад, но рассказал об этом журналистам он только сейчас.

