«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека

Актер Сергей Жигунов сообщил, что в его семье произошло горе — потеря близкого

Заслуженному артисту РФ Сергею Жигунову в связи с тяжелой утратой в семье пришлось перенести запланированную премьеру своего нового фильма «Три друга, клад и матрос Кошка» на фестивале в Севастополе. Об этом артист сообщил в соцсетях. О том, кого именно потеряла семья режиссера и актера, он умолчал.

«В нашей семье произошла трагедия. Большое горе, потеря близкого человека. Поэтому, если севастопольцы, пришедшие на премьеру фильма, неправильно поняли мое отсутствие, приношу свои извинения. Надеюсь, у нас получится устроить настоящую большую премьеру, которой достоин Севастополь», — написал Жигунов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Жигунов рассказал о съемках фильма в Севастополе под обстрелом. Часть съемочной группы оказалась в городе в самый разгар атаки боевиков Вооруженных сил Украины. Артист вспоминал, как ракеты сбивали прямо над площадкой и в воздухе звучали громкие взрывы.

