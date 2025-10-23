Путин отметил важность поддержки студенческих семей

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Учащиеся в вузах не должны вставать перед выбором — учеба, будущая карьера или дети.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поддержку студенческим семьям необходимо активно оказывать в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Российский лидер рассказал о важности дальнейшего совершенствования мер поддержки молодых пар. Он отметил, что стоит проговаривать об имеющихся в стране благах, которые помогают растить детей.

«Сейчас молодые люди и не только в России зачастую откладывают рождение ребенка, полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. Потом оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено», — подчеркнул он.

При этом Путин добавил, что студенты не должны вставать перед выбором — семья или карьера.

«Наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, что им не нужно выбирать что-то одно, что они могу совмещать свои родительские обязанности с учебой и стартом карьеры», — пояснил президент РФ.

Путин отметил, что в рамках поддержки в России был увеличен размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения, в некоторых регионах введены единовременные выплаты для студенток, которые готовятся стать мамами, в вузах открываются комнаты матери и ребенка и комнаты временного пребывания детей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал рождение детей важнейшим направлением нацпроектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:21
В Пхеньяне после шестилетнего перерыва снова открылся международный кинофестиваль
16:19
Суд приговорил блогера Сидоропуло к шести годам колонии
16:13
Путин согласился с необходимостью развития системы яслей в России
15:55
Путин: развитие программ льготных ипотек для семей с детьми — приоритет страны
15:51
«Главное — не распылять»: Путин указал на важность соблюдения целей маткапитала
15:40
Матвиенко: материнский капитал нужно перенаправить на поддержку многодетности

Сейчас читают

«Русская земля родит еще Кулибиных»: Пермякова верит в создание машины времени
«Что ты на себя надел?» — Киркоров часто спорит с Яной Рудковской о моде
Вернут свободу движения: лучшие упражнения от боли в спине и для красивой осанки
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео