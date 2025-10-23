Постановочным оказалось видео с нанесением татуировки годовалому ребенку по заданию блогера Mellstroy
Мать мальчика призналась, что надпись была сделана обычной ручкой.
Фото, видео: Сергей Фадеичев/ТАСС; 5-tv.ru
Постановочным оказалось видео с нанесением татуировки годовалому ребенку
Продолжение сегодня получила громкая история с участием годовалого мальчика, которому его собственные родители якобы сделали татуировку ради конкурса у скандального блогера.
По его условиям нужно было совершить что-то на грани человеческой адекватности. В итоге видео вызвало большой резонанс и надзорные органы попросили подключиться к делу правоохранителей.
Нам удалось выяснить, что видео оказалось постановочным. С ребенком все в порядке, татуировку ему нарисовали ручкой ради того, чтобы выиграть квартиру.
