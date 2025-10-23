Постановочным оказалось видео с нанесением татуировки годовалому ребенку по заданию блогера Mellstroy

Мать мальчика призналась, что надпись была сделана обычной ручкой.

Фото, видео: Сергей Фадеичев/ТАСС; 5-tv.ru

Постановочным оказалось видео с нанесением татуировки годовалому ребенку

Продолжение сегодня получила громкая история с участием годовалого мальчика, которому его собственные родители якобы сделали татуировку ради конкурса у скандального блогера.

По его условиям нужно было совершить что-то на грани человеческой адекватности. В итоге видео вызвало большой резонанс и надзорные органы попросили подключиться к делу правоохранителей.

Нам удалось выяснить, что видео оказалось постановочным. С ребенком все в порядке, татуировку ему нарисовали ручкой ради того, чтобы выиграть квартиру.

