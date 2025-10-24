В Петербурге появился новый герой! Туристы нашли в Русском музее экскурсовода, который стал настоящей звездой соцсетей! Все дело в его подаче. Так о живописи умеет говорить только он. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков тоже послушал.

Русский музей. Выставка Куинджи. Ведет за собой экскурсию ныне звезда интернета Никита Буглак. И если в первом зале было 15 слушателей — лимит на группу, то ближе к концу экскурсии — аншлаг, сколько здесь 40-50 человек? Мало кто так завораживающе расскажет о творчестве Архипа Ивановича.

Это украдкой снятое кем-то из слушателей видео моментально разошлось по социальным сетям. Здесь Никита будто каждому лично рассказывает о картине Куинджи «Море. Крым».

«Когда Куинджи организовал выставку в Союзе художников на Большой Морской в Санкт-Петербурге, публика была так разогрета, что пришло 15 тысяч человек», — рассказывал гид.

Тут же пошли сравнения с бортпроводниками «Аэрофлота», которые некогда навели шороху среди женской половины социальных сетей. А теперь и в Русском музее свой герой, и слушательниц заметно прибавилось.

«Обязательно буду рекомендовать. И данную экскурсию, и экскурсовода», — пообещала посетительница музея.

«Проникает в самую душу. Картины по-другому стали даже играть», — призналась другая женщина.

«Мне очень сильно понравилось, хотелось бы еще попасть на экскурсии к Никите», — отметила другая посетительница.

«Прямо мурашки по телу. Так вдохновенно рассказывает, и все-все-все нюансы», — указала еще одна слушательница экскурсии.

Одному из самых востребованных сегодня экскурсоводов Русского музея Никите Буглаку недавно исполнилось 30. Кто-то ему и модельную карьеру пророчил, мол, все данные есть.

«По лицу, по этому профилю я могу сказать, что да, скорее всего, он будет работать. Если мы рассматриваем российский рынок, то это фэшн сегмент, сегмент моды», — отметил директор модельного агентства Руслан Кожиев.

Но сам он предпочитает рассказывать о прекрасном. Вдохновляется работами русских авангардистов: Малевич, Кандинский.

«Авангардисты расширяют понимание того, что такое искусство. И вместе с этим расширяют границы сознания человека. Это фундаментальное воздействие, которое, мне кажется, важно в принципе для понимания самого искусства», — отметил Никита Буглак.

Вместо подиума — библиотека Русского музея. Доступ сюда есть только у сотрудников. В этих книгах, некоторым из которых не одна сотня лет, бесценные знания о культуре, истории, живописи. Здесь Никита по нескольку недель читает материалы к каждой новой выставке.

«Это „Живописное обозрение“, 1899 год. Получается, книга-ровесник самого музея», — показал экскурсовод.

Сейчас Никита Буглак готовится к выставке «Русская традиция». Полотна Васнецова, Тропинина, Рябушкина Русский музей выставит в ближайшие месяцы. А в чуть более отдаленной перспективе — Айвазовский. Сложно представить, какой там будет аншлаг.

