Мужчина пытался вывезти из Уфы в Ташкент редчайшую монету времен СССР

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Ценность предмета оказалась настолько высокой, что эксперты признали его культурным достоянием страны.

Можно ли перевозить через границу редкие монеты

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Житель Уфы попытался вывезти в Ташкент редкий серебряный рубль 1921 года выпуска, не задекларировав находку. Об этом сообщает пресс-служба таможни Башкортостана.

Мужчина объяснил, что взял монету «на удачу» и не знал, что подобные предметы подлежат обязательному декларированию. Эксперты установили, что найденный экземпляр является первым рублем, выпущенным советской властью для регулярного обращения, и последним серебряным рублем в истории страны.

Проведенная экспертиза подтвердила подлинность монеты. После проверки в отношении мужчины возбудили административные дела по статьям, связанным с нарушением таможенных ограничений и запретов.

Исполняющий обязанности начальника таможенного поста аэропорта Уфы Константин Архиреев напомнил, что вывоз культурных ценностей за границу возможен только при наличии разрешения Министерства культуры России и заполненной таможенной декларации.

По данным Федеральной таможенной службы, за первое полугодие текущего года зафиксировано рекордное количество случаев незаконного перемещения наличных и ценностей через границу. Общая сумма изъятий превысила 1,2 миллиарда рублей, а число выявленных нарушений — более шести тысяч.

