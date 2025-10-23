В Кисловодске СК проверяет всадников в масках, которые напали на пенсионеров

Проверку в отношении двух всадников, напавших на пенсионеров в Кисловодске, начали в Следственном комитете (СК) России. Кадры инцидента имеются в распоряжение 5-tv.ru.

На них видно, как двое мужчин в масках, передвигаясь на лошадях, въехали на территорию, прилегающую к «Старому озеру», искусственному водоему Кисловодска, где нельзя совершать конные прогулок. Видео сняла пожилая пара.

Прохожие сделали наездникам замечание за прогулку в запрещенном месте. На возражения людей наездники ответили нецензурной бранью, после чего направили на мужчину и женщину лошадей. Всадники также нанесли прохожим несколько ударов плеткой.

Как уточнил исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Олег Сидоров по данному факту инициирована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ — хулиганство. Проводится проверка.

