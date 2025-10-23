Идея принадлежала Трампу: Путин прокомментировал отмену саммита в Будапеште

Путин прокомментировал отмену саммита в Будапеште

Идея провести саммит в Будапеште принадлежала американской стороне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после съезда Русского географического общества (РГО).

«В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной. Я согласился с этим, но выразил соображения в этой связи, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», — отметил президент.

Трамп согласился, отмечает российский лидер, и сказал, что с их стороны над подготовкой встречи будет работать ряд должностных лиц.

Первые шаги, согласились оба лидера, должны были сделать глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Все шло по плану.

«Сейчас я вижу, что президент США решил отменить или перенести эту встречу. Скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать… Диалог всегда лучше, чем конфронтация, споры или война», — заключил президент.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отмену встречи Путина и Трампа в Будапеште. Об этом писал 5-tv.ru. Дипломат выразила готовность к продолжению диалога с американской стороной и указала на то, что МИД РФ настроен на достижение пониманий, к которым лидеры стран пришли во время беседы по телефону 16 октября.

Москва ждет от Вашингтона дальнейшего взаимодействия

