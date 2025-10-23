В Москве для реализации программы реновации в сентябре возвели 18 новостроек

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Общая площадь жилых помещений составляет 340 тысяч квадратных метров.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин



В сентябре 2025 года в Москве в рамках программы реновации в восьми административных округах возвели 18 новостроек. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего за сентябрь этого года в столице возвели 18 новостроек жилой площадью свыше 340 тысяч квадратных метров. Они расположены в восьми округах столицы», — отметил Ефимов.

Он также указал, что четыре новых дома расположены в Западном административном округе, по три — в Восточном и Юго-Восточном. По две новостройки появилось на севере, северо-востоке и юге столицы. Еще по одному многоквартирному дому — в ТиНАО и ЮЗАО.

В новостройках оборудованы просторные, светлые вестибюли с панорамными окнами, современные лифты, а также удобные помещения для консьержей и хранения детских колясок, самокатов и велосипедов.

«Новые жилые комплексы, которые возвели в сентябре, расположены в 13 районах Москвы. Так, в Богородском возвели три объекта, в районах Коптево, Кузьминки и Царицыно — по два многоквартирных дома», — уточнил министр Правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


