Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации

Около восьми тысяч москвичей приступают к переселению в 14 новостроек по программе реновации. Всего же с начала ее реализации уже более 235 тысяч горожан переехали в новые квартиры или находятся в процессе переезда. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

В частности, жители переселяются в новостройку по программе реновации в районе Котловка. Она находится по адресу: Нагорная улица, дом 5а.

«Сегодня ключи от новых квартир получили семьи, которые уже определились с выбором в доме на Нагорной улице в районе Котловка. Начинаются приятные хлопоты по обустройству жилья. Уверен, очень скоро здесь станет еще уютнее. Новостройка расположена в пешей доступности от станций МЦК Верхние Котлы, метро „Нагорная“ и „Нагатинская“. Недалеко находятся школы, детские сады и учреждения здравоохранения, горнолыжный комплекс. В доме 188 квартир, каждая — с улучшенной отделкой. Создана безбарьерная среда для маломобильных жильцов и родителей с колясками. Есть подземный паркинг, а первый этаж отдали под магазины и предприятия сферы услуг», — написал Мэр Москвы.

Недавно под заселение передали еще 13 жилых комплексов в районах Бескудниковский (Дмитровское шоссе, дом 93, корпус 2), Богородское (Краснобогатырская улица, дом 36), Гольяново (Амурская улица, дом 1а/1/1, дом 1а/½, дом 1а/1/5), Выхино-Жулебино (Ташкентская улица, дом 14, корпус 2), Кузьминки (улица Маршала Чуйкова, дом 9б и улица Юных Ленинцев, дом 99, корпус 2), Люблино (Люблинская улица, дом 109, корпус 2), Бирюлево Западное (Харьковский проезд, дом 1а, корпус 2), Нагатино-Садовники (Варшавское шоссе, дом 47/2), Хорошево-Мневники (улица Генерала Глаголева, дом 11, корпус 1), Троицк (Городская улица, дом 10), Южное Тушино (Окружная улица, дом 2а) и Восточное Измайлово (Измайловский бульвар, дом 71).

