На такое способны только боги: Губерниев прокомментировал победу Мельниковой на ЧМ

Он отметил, что выиграть соревнованиях такого уровня под силу не каждому.

Комментатор Губерниев назвал победу Мельниковой на ЧМ знаковой для спорта РФ

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал победу российской спортсменки Ангелины Мельниковой в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте (Индонезия) одним из главных достижений российского спорта за последнее десятилетие. Об этом он заявил, беседуя с изданием «Спорт-Экспресс».

По словам Губерниева, завоевать золото на соревнованиях такого уровня под силу лишь немногим спортсменам, и успех Мельниковой стал важным событием для всей страны.

«На абсолютное первенство мира способны только лучшие из лучших, боги среди богов. Я восхищаюсь Ангелиной. Это огромная победа российского спорта, может быть, одна из главных за последнее десятилетие», — заявил Губерниев.

Он также добавил, что Мельникова по праву вошла в число выдающихся гимнасток современности.

Мельникова набрала 55,066 балла по сумме четырех упражнений, второе место заняла американка Лиэнн Вон, набрав 54,966 балла. Для нашей гимнастки это первая медаль на чемпионате мира с 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что министр спорта России Дегтярев поздравил гимнастку Мельникову с триумфом на чемпионате мира.

