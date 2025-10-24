Трамп призвал подождать полгода для оценки эффекта санкций против России

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Американский президент заявил, что сообщит о результатах.

Когда будет эффект от санкций США против РФ

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп призвал подождать около шести месяцев, чтобы увидеть последствия санкций, введенных против России. Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов о том, насколько ощутимым окажется влияние ограничительных мер.

«Сообщу вам об этом через примерно шесть месяцев. Посмотрим, что будет», — сказал Трамп в Белом доме, подчеркнув, что пока делать выводы рано.

Он также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, который ранее утверждал, что американские санкции слабо влияют на экономику РФ. По словам Трампа, он рад, что российский лидер придерживается такого мнения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Вашингтон рассчитывает на серьезный ущерб для российской экономики в результате ограничительных мер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал действия США попыткой давления на Москву и подчеркнул, что подобные шаги не способствуют укреплению двусторонних отношений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:55
«Дорого им обойдется»: Путин высказался о новых санкциях ЕС и США против России
1:30
Вместо подиума — библиотека: экскурсовод Русского музея стал звездой соцсетей
1:13
Неудачная попытка вернуться: почему окончательно рассорились солистки «Ранеток»
0:54
Трамп призвал подождать полгода для оценки эффекта санкций против России
0:35
Красивые женщины: контрразведка США опасается россиянок
0:15
Жуткие декорации: скандал на детском празднике в Хакасии

Сейчас читают

«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
«В душу нагадили!» — Ольга Бузова о ситуации со взломом ее аккаунта мошенниками
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео