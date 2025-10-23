«Попытка оказать давление»: Путин высказался о новых санкциях США

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Такие действия наносят ущерб двусторонним отношениям.

Путин о новых санкция США

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Путин: Новые санкции США — это попытка оказать давление на Россию

Новые санкции США — это попытка оказать давление на Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после съезда Русского географического общества в беседе с представителями СМИ.

По словам главы государства, новые санкции со стороны США — это попытка оказать давление на Россию. Он отметил, что такие действия наносят ущерб двусторонним отношениям.

«Они (санкции — Прим. ред.) на сегодняшний день имеют, конечно, два аспекта — чисто политический и экономический. Что касается политического, это, конечно, попытка оказать давление… Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что санкции против РФ лишь ослабляют экономику стран НАТО. США и ЕС ввели против России множество санкций, однако наша страна показала, что может адаптироваться. 

