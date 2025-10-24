Ранняя подготовка к Новому году в городах вызвала споры у россиян

Горячие дискуссии у россиян вызвала непривычно ранняя подготовка к Новому году. Крупные города один за одним бросились украшать улицы и площади ярким праздничным декором. Нарядные елки, гирлянды и шары начали появляться, несмотря на то, что за окном осень. И все эти украшения очень странно выглядят на фоне зеленой травы.

Некоторые несказанно рады такому преждевременному празднику. Но вот психологи предупреждают об опасности. Какой именно, узнал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Вот так уже в октябре встречают покупателей во многих столичных магазинах.

«Ну, сейчас уже надо покупать, в декабре уже выбора не будет», — предупредила консультант.

Продавцы и маркетологи, действительно, выбора практически не оставляют. Ради привлечения покупателей, уже сейчас наряжают елки, украшают витрины и даже включают новогоднюю музыку. А, когда потенциальный клиент клюет на «яркую обертку», на сцену выходят работники зала и настойчиво твердят одно и то же.

Так они еще и перетягивают клиентов онлайн-магазинов, в которых чаще всего спрос выше. Кроме того, такой ход помогает уже сейчас понять тренды и, как следствие, увеличить продажи в новогодний сезон.

«Когда люди находятся в хорошем расположении духа, когда они ожидают праздник, какое-то чудо, они с большей готовностью совершают не только запланированные покупки, но и те покупки, которые они раньше не планировали. По сути дела, создание праздничной атмосферы, атмосферы предвкушения праздника — это инструмент, чтобы увеличить количество покупок в различных категориях», — объяснил маркетолог Дмитрий Чумаков.

Очень заблаговременно готовиться к празднику начали в Омске. Елку уже установили рядом с торговым центром. А в Новосибирске новогоднее настроение и вовсе ощутили еще в начале октября.

В Москве та же история! До Нового года еще больше двух месяцев, а у входа в Парк Горького, но, пока еще за забором, красуется главный символ праздника. Правда, нарядить зеленую красавицу еще не успели.

А вот в Северном Медведково ель уже в украшениях — в виде ярких звезд, шаров и гирлянд, но в середине октября на фоне еще ярко-зеленой травы и не опавшей с деревьев листвы смотрится довольно необычно.

В прошлом году украшать улицы столицы начали в ноябре, а в этом — традиционная красная лента с надписями «С Новым годом» уже сейчас появились на фасаде ЦУМа.

«Я думаю, праздник — это всегда хорошо. И чем раньше, тем лучше. Хорошее настроение будет всегда у горожан», — поделилась жительница Москвы.

У такого новогодне-осеннего освещения города есть важный практический момент. Гирлянды служат дополнительными источниками света, что делает улицы, парки и другие общественные пространства более комфортными и безопасными в тот период, когда световой день все стремительнее идет на убыль.

«Свет в такую вот как раз темную пору добавляет приятных эмоций и соответственно его можно поставить так, что все здания, все сооружения, которые в городе находятся, они будут очень эстетично, архитектурно-дизайнерски выглядеть и радовать глаз жителей и гостей столицы», — объяснил урбанист Сергей Самошин.

Новый год — это запах елки и мандаринов, звук хрустящего снега под ногами и ослепляюще белые сугробы. А осень — сезон, как правило, пасмурный и дождливый. Но все же когда за окном зеленеет трава, у человека может случиться некий диссонанс, и рождается вопрос, а действительно ли это праздник или все же некая иллюзия.

«Для некоторых людей, действительно, это очень опасно, и нужно все-таки соблюдать некие традиции, чтобы не увеличивать границы праздника», — считает психолог Олеся Бережная.

И, действительно, есть те, кто, проходя по мокрым тротуарам рядом с наряженными елками, праздничного трепета не ощущает, да и большого желания ощущать пока не имеет.

«Довольно непривычно. Странненько», — отметили прохожие.

«На наш взгляд рано еще ставить. Приедается это украшение», — считает другой мужчина.

Раннее украшение к Новому году вызывает споры. Одни считают, что это превращает главный семейный праздник в рутину и из-за диссонанса между ожиданием зимнего волшебства и осенней реальностью ощущают повышенную тревожность.

Другие же уверены, что это снижает стресс и укрепляет семейные узы. А есть и те, у кого атмосфера праздника и волшебства вообще сохраняется круглый год, а новогодние украшения становятся в домах и квартирах постоянной частью декора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.