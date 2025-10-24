Путин поздравил Мельникову с победой на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Ангелину Мельникову с победой на чемпионате мира по спортивной гимнастике, прошедшем в Индонезии. Соответствующая публикация была размещена на сайте Кремля.

«Поздравляю Вас с блестящей победой в Джакарте и званием двукратной чемпионки мира», — указал глава государства.

Глава государства охарактеризовал выступление гимнастки как триумфальное. Также он отметил, что победа стала замечательным подарком для болельщиков, тренеров, наставников, а также в принципе для всех, кто поддерживал Мельникову на пути к достижению.

Российский лидер заявил, что уверен в таланте и твердости характера гимнастки, которые помогут ей «продолжить покорять новые спортивные вершины».

До этого Мельникова достигла статуса двукратной чемпионки мира в личном многоборье по спортивной гимнастике. Она заняла первое место на чемпионате мира в Джакарте, в сумме за четыре упражнения заработав 55,066 балла. Эта медаль стала первой для Ангелины на чемпионатах мира по спортивной гимнастике с 2021 года.

Также поздравления гимнастке передал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Политик назвал ее выступление интригующим и отметил, что спортсменка отличилась чемпионским характером, собравшись после ошибки на бревне и выступив в вольных упражнениях.

