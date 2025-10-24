Гарантировано законом: сотрудники могут отключать телефоны в нерабочее время

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Даже те, кто выполняет свои обязанности удаленно, не обязаны быть на связи с руководителем 24\7.

Право сотрудников на отключение телефона в личное время

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники в России имеют право отключать телефон в нерабочее время

Сотрудники в России имеют право отключать телефон вне рабочего времени. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При нормированном графике человек может не выходить на связь после окончания рабочего дня, подчеркнул он.

«В Трудовом кодексе все четко и ясно прописано: время работы, время нахождения на связи. Даже если вы удаленно работаете, то у вас есть право на офлайн. Закончился ваш рабочий день, рабочее время, вы телефон отключили...» — уточнил Нилов.

Он добавил, что, несмотря на законодательные нормы, на практике ситуация, как правило, обратная. Работодатель может обратиться к сотруднику, когда угодно, и подчиненный в большинстве случав соглашается на выполнение задач в личное время. Так как это может помочь в карьере или повлиять на премию.

Нилов заметил, что вся сверхурочная работа должна оплачиваться по иным ставкам. Ну а если в договоре прописан ненормированный рабочий день, то таким сотрудникам полагаются дополнительные дни к отпуску и выплата компенсаций.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов уверен, что необходимо закрепить ограничения на переработку при ненормированном графике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько должен длиться перерыв для продуктивной работы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:11
Экс-мэра Ростова-на-Дону арестовали по делу о превышении должностных полномочий
21:54
«Делаем все необходимое»: «ВКонтакте» о снятии ограничений с сервиса в Белоруссии
21:42
Крыша надземной парковки обвалилась на Ладожском вокзале в Петербурге
21:35
«Обсуждения за закрытыми дверями»: Дмитриев рассказал о предстоящих встречах в США
21:34
В Белоруссии заблокирован доступ к социальной сети «ВКонтакте»
21:18
Гарантировано законом: сотрудники могут отключать телефоны в нерабочее время

Сейчас читают

Суд вынес приговор жительнице Челябинска за убийство рэпера ТрикоПюшона
Россияне застряли на высоте 7460 метров на горе Манаслу в Непале
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео