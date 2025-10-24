Гарантировано законом: сотрудники могут отключать телефоны в нерабочее время

Сотрудники в России имеют право отключать телефон в нерабочее время

Сотрудники в России имеют право отключать телефон вне рабочего времени. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При нормированном графике человек может не выходить на связь после окончания рабочего дня, подчеркнул он.

«В Трудовом кодексе все четко и ясно прописано: время работы, время нахождения на связи. Даже если вы удаленно работаете, то у вас есть право на офлайн. Закончился ваш рабочий день, рабочее время, вы телефон отключили...» — уточнил Нилов.

Он добавил, что, несмотря на законодательные нормы, на практике ситуация, как правило, обратная. Работодатель может обратиться к сотруднику, когда угодно, и подчиненный в большинстве случав соглашается на выполнение задач в личное время. Так как это может помочь в карьере или повлиять на премию.

Нилов заметил, что вся сверхурочная работа должна оплачиваться по иным ставкам. Ну а если в договоре прописан ненормированный рабочий день, то таким сотрудникам полагаются дополнительные дни к отпуску и выплата компенсаций.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов уверен, что необходимо закрепить ограничения на переработку при ненормированном графике.

