Семьям погибших при взрыве на предприятии в Копейске выплатят по 10 млн рублей

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 18 0

Пострадавшие также получат денежную компенсацию в зависимости от тяжести травм.

Сколько выплатят семьям погибших от взрыва в Копейске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Родные погибших от взрыва на предприятии Копейска получат по десять миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что пострадавшие, в зависимости от тяжести травм, также получат от миллиона до двух миллионов рублей.

Взрыв на предприятии в Копейске случился 22 октября. После этого на месте инцидента распространился пожар, в ходе которого произошел новый взрыв. По последним данным, трагедия унесла жизни 12 человек, еще 19 пострадали. Помимо этого, местонахождение 11 человек уточняется.

Как передавал источник 5-tv.ru, причиной взрыва на заводе могли быть нарушения техники безопасности. 

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Губернатор Челябинской области объявил 24 октября днем траура. Он отмечал, что в этот день на территории региона приспустят флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании не будут проводить развлекательные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал, что дело о взрыве на заводе в Копейске будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:49
Шатдаун в США привел к очередям за бесплатной едой
12:40
Школьник вдохнул пары дезодоранта-аэрозоля из-за тренда в соцсетях и умер
12:38
Семьям погибших при взрыве на предприятии в Копейске выплатят по 10 млн рублей
12:17
Последний символ диалога в эпоху расколотого мира: ООН отмечает 80-летие
12:07
Уголовное дело о теракте возбудили после попадания БПЛА в дом в Красногорске
12:05
Министр обороны РФ Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск

Сейчас читают

«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео