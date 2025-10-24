Семьям погибших при взрыве на предприятии в Копейске выплатят по 10 млн рублей

Родные погибших от взрыва на предприятии Копейска получат по десять миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что пострадавшие, в зависимости от тяжести травм, также получат от миллиона до двух миллионов рублей.

Взрыв на предприятии в Копейске случился 22 октября. После этого на месте инцидента распространился пожар, в ходе которого произошел новый взрыв. По последним данным, трагедия унесла жизни 12 человек, еще 19 пострадали. Помимо этого, местонахождение 11 человек уточняется.

Как передавал источник 5-tv.ru, причиной взрыва на заводе могли быть нарушения техники безопасности.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Губернатор Челябинской области объявил 24 октября днем траура. Он отмечал, что в этот день на территории региона приспустят флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании не будут проводить развлекательные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал, что дело о взрыве на заводе в Копейске будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ.

