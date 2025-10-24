Дело о взрыве на заводе в Копейске будет расследовать центральный аппарат СК
Обстоятельства ЧП выяснят самые опытные следователи, криминалисты и эксперты.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru
Уголовное дело об инциденте на предприятии в Челябинской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Такое поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин.
Выяснением всех обстоятельств ЧП займутся самые опытные следователи, криминалисты и эксперты.
Gо последним данным, которые сообщил глава региона, жертвами взрыва на заводе в Копейске стали 12 человек. Еще десять числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, в одном из цехов были нарушены правила безопасности в технологическом процессе.
Сегодня в Челябинской области день траура по погибшим.
