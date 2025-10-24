Банк России снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение уменьшить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16,50% годовых. Об этом сообщает Банк России.

Регулятор отметил, что экономика страны постепенно возвращается к сбалансированному росту, при этом инфляционные показатели остаются выше 4% в пересчете на год. В последние месяцы наблюдается активизация кредитования, а инфляционные ожидания по-прежнему находятся на повышенном уровне.

В Центробанке подчеркнули, что планируют сохранять жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к целевому уровню. В базовом прогнозе предполагается средняя ключевая ставка в диапазоне 13,0–15,0% годовых в 2026 году, что отражает продолжительный период жесткой политики.

По расчетам Банка России, годовая инфляция к концу 2025 года ожидается в пределах 6,5–7,0%, а к 2026 году — снизится до 4,0–5,0%. Устойчивая инфляция должна достигнуть цели в 4% во второй половине 2026 года, после чего, начиная с 2027 года, удерживаться на этом уровне.

Регулятор связывает текущее ускорение роста цен с временными факторами — подорожанием топлива и плодоовощной продукции. В Банке России отметили, что динамика цен остается разнородной, а сохраняющиеся высокие ожидания могут замедлить возвращение инфляции к целевым значениям.

