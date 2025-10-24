Менопауза не только про гормоны: что происходит с мозгом в этот период

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Проблемы с когнитивными функциями во время климакса теперь имеют научное обоснование.

Что происходит с организмом во время менопаузы

Фото: 5-tv.ru

При менопаузе у женщин ухудшается память и концентрация

Проблемы с памятью, концентрацией и повышенная утомляемость — частые жалобы женщин в период менопаузы. Теперь международная команда исследователей доказала, что эти когнитивные трудности имеют под собой реальные нейробиологические причины.

Как сообщает журнал Menopause, во время менопаузы у женщин снижается объем серого вещества — особенно в лобных и височных долях, а также в гиппокампе, который отвечает за память и планирование. Эти изменения напрямую связаны с ухудшением концентрации и снижением вербальной и зрительно-пространственной памяти.

Ученые также обнаружили, что у женщин с ранней менопаузой или частыми приливами чаще появляются белые очаги в мозге — участки поврежденной ткани, видимые на МРТ. Они указывают на нарушения кровотока и повышают риск инсульта, деменции и перепадов настроения.

Некоторые исследования показывают, что после окончания менопаузы — когда менструации уже отсутствуют более 12 месяцев — мозг частично восстанавливается благодаря нейропластичности и росту плотности эстрогеновых рецепторов. Это может быть естественным механизмом компенсации падения уровня гормонов, хотя иногда он сопровождается ухудшением памяти.

Кроме того, в период менопаузы изменяется энергетический обмен и реактивность сосудов мозга, что подтверждает: гормональные колебания влияют не только на тело, но и на нейронные процессы.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут создать методы профилактики и терапии, которые позволят женщинам сохранить ясность ума и качество жизни в этот важный этап.

