Проекции на экране и шутки в духе времени: в Москве состоялся спецпоказ мюзикла «Первое свидание»

Новая версия спектакля стала более яркой и современной.

В Москве состоялся спецпоказ мюзикла «Первое свидание»

В Москве состоялся пресс-показ мюзикла «Первое свидание». Новая версия спектакля, который успешно идет с 2019 года, стала более зрелищной и современной. В этой постановке теперь используют яркие проекции, которые показывают на мультимедийном экране.

А еще сценаристы поработали с диалогами главных героев. В них добавили шутки, которые отвечают духу времени.

