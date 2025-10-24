Проекции на экране и шутки в духе времени: в Москве состоялся спецпоказ мюзикла «Первое свидание»

В Москве состоялся спецпоказ мюзикла «Первое свидание»

В Москве состоялся пресс-показ мюзикла «Первое свидание». Новая версия спектакля, который успешно идет с 2019 года, стала более зрелищной и современной. В этой постановке теперь используют яркие проекции, которые показывают на мультимедийном экране.

А еще сценаристы поработали с диалогами главных героев. В них добавили шутки, которые отвечают духу времени.

