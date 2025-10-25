Прибыль Porsche за год обвалилась в 24 раза

Прибыль автопроизводителя Porsche за год обвалилась в 24 раза

Прибыль немецкого производителя люксовых автомобилей Porsche резко сократилась на 95,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт бренда.

За 2025 год прибыль компании снизилась на 95,9% — до 114 миллионов евро.

В третьем квартале убытки достигли 967 миллионов евро, операционная прибыль сократилась на 99%, до 40 миллионов евро, а выручка уменьшилась на 6% и составила примерно 26,9 миллиарда евро.

По мнению экспертов, спад связан с пересмотром стратегии: Porsche отказалась от планов по расширению производства электромобилей, сделав упор на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Уточняется, что на адаптацию к новой стратегии потребуется около трех миллиардов евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Китай может остановить европейский автопром за две недели.

Из-за развязанной Дональдом Трампом торговой войны по всему миру немецкий автогигант Volkswagen приостанавливает выпуск самых популярных моделей — Tiguan и Golf. На такую меру Пекин пошел в борьбе с американскими пошлинами.

