Прибыль Porsche за год обвалилась в 24 раза

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 29 0

В третьем квартале убытки достигли 967 миллионов евро.

Прибыль автомобильной компании Porsche сократилась

Фото: www.globallookpress.com/ Jan Woitas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прибыль автопроизводителя Porsche за год обвалилась в 24 раза

Прибыль немецкого производителя люксовых автомобилей Porsche резко сократилась на 95,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт бренда.

За 2025 год прибыль компании снизилась на 95,9% — до 114 миллионов евро.

В третьем квартале убытки достигли 967 миллионов евро, операционная прибыль сократилась на 99%, до 40 миллионов евро, а выручка уменьшилась на 6% и составила примерно 26,9 миллиарда евро.

По мнению экспертов, спад связан с пересмотром стратегии: Porsche отказалась от планов по расширению производства электромобилей, сделав упор на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Уточняется, что на адаптацию к новой стратегии потребуется около трех миллиардов евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Китай может остановить европейский автопром за две недели.

Из-за развязанной Дональдом Трампом торговой войны по всему миру немецкий автогигант Volkswagen приостанавливает выпуск самых популярных моделей — Tiguan и Golf. На такую меру Пекин пошел в борьбе с американскими пошлинами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:55
Момент обрушения крыши на Ладожском вокзале в Петербурге сняли на видео
2:36
Французская биатлонистка Жюлья Симон призналась в мошенничестве
2:17
Дмитриев: Россия стремится быстро завершить конфликт на Украине
1:59
ЦИК оспорит указ Балицкого об увольнении главы запорожского избиркома
1:44
Недолго горевал: актер Орландо Блум замечен в баре с новой возлюбленной
1:25
Прибыль Porsche за год обвалилась в 24 раза

Сейчас читают

Потерлись носами: Овечкин познакомился с лабрадором, названным в его честь
Крыша надземной парковки обвалилась на Ладожском вокзале в Петербурге
«Ты — муха»: Никита Михалков привел яркую метафору о жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео